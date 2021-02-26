Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Истребитель F-15 был использован военно-воздушными силами США для нанесения удара по объектам проиранского ополчения в Сирии 26 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Самолет выпустил ракеты по нескольким зданиям, расположенным в месте, где, по информации американских военных, находится «перевалочный пункт» для переброски бойцов группировок в Ирак. По сведениям источника, в Пентагоне считают, что в момент удара в строениях могли находиться несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВВС США атаковали объекты проиранских вооруженных групп в Сирии после получения разведывательной информации от иракской стороны.

Газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации написала о том, что в результате авиаудара по указанной инфраструктуре могли погибнуть несколько человек.

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