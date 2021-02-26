Иркутск, , 07:29 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1874 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 26 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 55 433 человека (+234 за последние сутки). Госпитализированы 1777 пациентов (-39 за последние сутки).

Выздоровели 51 851 пациент (+328 за последние сутки). Ещё 229 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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