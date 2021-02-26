Норильск, Красноярский край, , 07:26 — REGNUM Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ПАО «ГМК «Норильский никель». Ведомство требует возместить вред, причинённый почве в Норильске из-за сброса сточных вод.

Как сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе суда, исковое заявление поступило 25 февраля.

Росприроднадзор установил, что 28 июня 2020 года работники «Норникеля» через тело низовой дамбы (хвостохранилище) перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на прилегающие земельные участки тундровой зоны Норильска.

По данным истца, согласно анализу отобранных проб почвы, сброс сточных вод хвостохранилища с загрязняющими веществами привёл к загрязнению почвы. Качество почвы ухудшилось. Причиненный почве вред истец оценил в сумму 12 549 600 рублей.

Вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение пяти рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей за разлив топлива в Норильске, произошедший в мае 2020 года.

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