Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Среднеуральский женский монастырь снова пришли силовики. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, они оцепили жилые корпуса. По версии адвокатов, стражи порядка ищут келейника бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), отца Силуана. Якобы силовики сравнивали фото Силуана с мужчинами, находящимися в обители.

Как сообщало ИА REGNUM, монастырь ранее был подконтролен Сергию. Но в конце декабря его задержали и этапировали в Москву, а там водворили в СИЗО. Накануне суд продлил срок его содержания под стражей.