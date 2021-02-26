Пекин, , 07:25 — REGNUM В общей сложности 256 млн внутренних туристов было зарегистрировано в Китае за лунные новогодние праздники, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, с 11 по 17 февраля текущего года, когда в Китае отмечался Праздник весны, в стране было зарегистрировано 256 млн внутренних туристов, что на 15,7% больше в годовом исчислении.

Тем не менее, несмотря на позитивный рост, этот показатель оказался на 75,3% ниже, чем в доэпидемический период.

Общий объем выручки от туризма в Китае достигла 301,1 млрд юаней (около $46,7 млрд) за указанный период, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года и равно 58,6% от доэпидемического уровня.