Барнаул, , 07:24 — REGNUM В связи с сильным боковым ветром и метелью в Алтайском крае сегодня, 26 февраля, ввели временное ограничение движения на автодороге Алейск — Чарышское. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

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По этой же причине перекрыт участок от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Алексеевка Чарышского района.

«В течение дня ожидается усиление ветра. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения», — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зоне атмосферных фронтов Сибирского циклона снегопады и метели ожидаются и в других регионах юга Сибири.

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