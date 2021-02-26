Пекин, , 07:20 — REGNUM Статусный китайский чиновник призвал к углубленному изучению историю Компартии Китая в рамках образовательной кампании, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Член Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), глава Департамента по связям с общественностью ЦК КПК и глава ведущей партийной группы кампании по изучению и преподаванию истории Китая Хуан Куньмин сделал соответствующие заявления во время симпозиума по изучению руководящих принципов образовательной кампании.

Хуан призвал членов партии во время проведения кампании сосредоточиться на оказании помощи людям людям и решении проблем, с которыми они сталкиваются во время обучения.

Предостерегая от практики бюрократизма или чрезмерного формализма, Хуан попросил добиться реальных результатов от образовательной кампании.

Напомним, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал в год столетия Компартии Китая, который отмечается в этом году, бросить все силы на переосмысление истории партии и донесения опыта предыдущих поколений до нового поколения управленцев.