Сиэтл, США, , 07:17 — REGNUM Некоторые геймеры получат временный бесплатный доступ к облачному игровому потоковому сервису Amazon Luna. Об этом 25 февраля сообщила официальная страница сервиса.

Администрация платформы объявила, что владельцы ТВ-приставок Amazon Fire TV могут поучаствовать в программе раннего доступа. Для этого им нужно загрузить соответствующее приложение на устройство, после чего они получат семидневный доступ к играм каталога сервиса. Кроме того, компания сообщила, что желающие могут приобрести специальный контроллер платформы, или использовать стороннее устройство.

https://twitter.com/amazonluna/status/1364998728772280320

Напомним, запуск Amazon Luna в формате раннего доступа состоялся 20 октября 2020 года. На текущем этапе доступ к платформе имеют лишь жители США, пока нет информации о том, когда состоится международный релиз. Пользователям сервиса, в частности, доступны игры Ubisoft.

Читайте ранее в этом сюжете: В Rainbow Six Siege вскоре может появиться кроссплей