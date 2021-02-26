Шахты, Ростовская область, , 07:17 — REGNUM Почти сутки пожарные расчёты ведут борьбу с огнём на предприятии по производству полимерной упаковки в Шахтах Ростовской области, передаёт ИА REGNUM 26 февраля.

В 7:02 мск объявлена ликвидация открытого горения на объекте. В настоящее время проводится проливка конструкций, уточнили в региональном управлении МЧС России.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в строящемся здании на территории шахтинского завода на улице Ворошилова вспыхнул около полудня 25 февраля. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. Эвакуация персонала не потребовалась.

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