Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве 25 февраля прошло заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск (СВ), возглавляемое командующим генералом армии Олегом Салюковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Основным вопросом повестки заседания, в котором очно участвовали заместители главнокомандующего, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования СВ, являлся анализ (за 2020 год) состояния воинской дисциплины и правопорядка в военных образовательных организациях и воинских частях, прямо подчинённых главнокомандующему СВ.

Руководители военных учебных центров, высших военных заведений и довузовских общеобразовательных учреждений участвовали в обсуждении в режиме видеоконференции.

На мероприятии также были обсуждены вопросы наращивания научно-педагогического потенциала военных учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что США и Североатлантический альянс своими действиями продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе.

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