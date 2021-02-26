Москва, 26 февраля 2021, 08:00 — REGNUM В Москве 25 февраля прошло заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск (СВ), возглавляемое командующим генералом армии Олегом Салюковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Основным вопросом повестки заседания, в котором очно участвовали заместители главнокомандующего, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования СВ, являлся анализ (за 2020 год) состояния воинской дисциплины и правопорядка в военных образовательных организациях и воинских частях, прямо подчинённых главнокомандующему СВ.
Руководители военных учебных центров, высших военных заведений и довузовских общеобразовательных учреждений участвовали в обсуждении в режиме видеоконференции.
На мероприятии также были обсуждены вопросы наращивания научно-педагогического потенциала военных учебных заведений.
Как сообщало ИА REGNUM, начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что США и Североатлантический альянс своими действиями продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе.
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