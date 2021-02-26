Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM Власти Сахалина заявили, что инфекционное отделение больницы в Корсакове, в котором прокуратурой выявлены серьёзные нарушения, будет отремонтировано до конца июля 2021 года, сообщение об этом в своём телеграм-канале разместило правительство островного региона.

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В настоящее время инфекционное отделение загружено минимально — в нём проходят лечение 14 пациентов. Здание строилось в 1987 году специально для размещения инфекционного отделения, которое рассчитано на 27 коек.

В правительстве Сахалина заверили, что в срок до 1 апреля будет разработана проектно-сметная документация для проведения ремонта инфекционного отделения. Сам ремонт планируют завершить до конца июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в больнице Корсакова в инфекционном отделении прокуратурой выявлены нарушения, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан.