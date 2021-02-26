Нью-Йорк, США, , 07:14 — REGNUM Сальвадор стал первой страной Центральной Америки, способной ликвидировать малярию на своей территории, сообщает пресс-служба ООН.

«Сальвадор присоединяется к ряду других латиноамериканских стран, включая Парагвай и Аргентину, которым также удалось ликвидировать болезнь на своей территории», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что руководству Сальвадора удалось на протяжении 30 лет снижать заболеваемость малярией в стране. При этом количество случаев заражения снизилось с 9 тыс. до 26 за период с 1990 года по 2010 год. В ООН добавили, что после 2010 года вспышек малярии в Сальвадоре больше не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе южноафриканские ученые обнаружили химические соединения, которые могут быть полезны при создании препаратов от малярии нового типа. Предполагается, что вещество может уничтожать паразитов на начальной стадии заражения.

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