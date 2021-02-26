Пекин, , 07:13 — REGNUM Кинокомедия «Привет, мама» продолжает удерживать лидерство в китайском кинопрокате, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

По данным Китайской информационной сети киноданных, фильм собрал за прошедшие сутки более 87 млн юаней (около $13,4 млн). Фильм заработал за все время двухнедельного проката свыше 4,4 млрд юаней.

Второе место занимает комедия «Детектив из Чайнатауна-3» с его 34,23 млн юаней сборов, которые даже близко не могут приблизиться к лидеру. Третье место занимает также комедийная драма «Конец игры» с 21,42 млн юаней дневной кассы.