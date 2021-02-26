Челябинск, , 07:11 — REGNUM В Челябинской области на 45 участках автодорог ограничено движение. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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В списке значатся объездная дорога вокруг Магнитогорска, трассы Амурский — Чека, Арчаглы-Аят — Красный Октябрь, Верхнеуральск — Степное и многие другие. Ограничения действуют с 9:00 до 17:00.

Отметим, во всех муниципалитетах Челябинской области уже сняты ограничения на движение. Они касаются только тех участков, на которых дорожное полотно сейчас приводят в нормативное состояние. Как сообщало ИА REGNUM, Южный Урал пережил метель. Она бушевала 23 и 24 февраля.