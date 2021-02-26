Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Военно-воздушные силы США атаковали инфраструктуру проиранских вооруженных групп в Сирии после получения разведывательной информации от иракской стороны. Об этом 26 февраля заявил журналистам глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам министра, американские военные были уверены в точности этих сведений. Он отметил, что указанная информация очень помогла армии США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме распространило информацию о том, что при авиаударе ВВС США в Сирии могли погибнуть несколько человек.

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