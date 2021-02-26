Пекин, , 07:10 — REGNUM Результаты национальной переписи населения по борьбе с бедностью показали, что Китай осуществил «полную обеду» над абсолютной нищетой, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Согласно действующим в Китае стандартам, все бедные сельские жители страны были выведены из нищеты, сообщили в ведущей группе канцелярии национальной переписи на селения по борьбе с бедности при Госсовете КНР.

Перепись предоставила правдивые и точные статистические данные, которые полностью демонстрируют прогресс страны в борьбе с бедностью и способны пройти испытание временем, историей и народом, отметили в канцелярии.

Для обеспечения качества данных переписи был принят целый ряд мер, включая разработку научного плана переписи, а также электронную обработку процесса через интернет.

С 2020 по начало 2021 года более 210 тыс. переписчиков провели исследование по борьбе с бедностью в 22 провинциях, автономных районах и муниципалитетах центральной и западной частей Китая.

В 2020 году располагаемый доход на душу населения сельских жителей в бедных районах Китая достиг 12 588 юаней (около $1 950,96). При этом среднегодовой рост дохода с 2012 года составил 11,6%, что на 2,3 процентных пункта выше, чем у сельского населения по всей стране в среднем, показали данные переписи.