Аддис-Абеба, , 07:04 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 878 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 156 112. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умер 2321 человек.

Эфиопия является одной из наиболее пострадавшей от пандемии стран Африки. По количеству зараженных ее опережают ЮАР, Марокко, Тунис и Египет. Всего в Африке к 26 февраля подтверждено 3,85 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2.