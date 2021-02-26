Брюссель, , 07:26 — REGNUM После публикации 25 февраля интервью специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака для «European Western Balkans» Косово потряс скандал. Дело в том, что на заднем плане в кабинете, где проводилось интервью, находилась карта Балканского полуострова, на которой Косово является частью Сербии и даже не отделено от нее административной границей, что предусмотрено резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, неизвестно, висит ли эта карта в кабинете самого Лайчака или в других пространствах в здании Европейской комиссии.

Темой злосчастного интервью стал предстоящий визит Лайчака в Белград и в Приштину, где европейский дипломат намерен встретиться с лидером «Движения за самоопределение» Альбином Курти, который, по всей вероятности, станет новым премьер-министром Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: США и Европа направят Сербии условия по Косово