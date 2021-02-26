Чебоксары, , 07:01 — REGNUM В Чувашии планируют включить два старинных здания в госреестр памятников истории и культуры. Соответствующий проект приказа разработан министерством культуры Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России предлагается включить два старинных здания. Одно из них расположено в Чебоксарах по улице Композиторов Воробьевых, 14/5: это здание бывшего уездного духовного училища (XIX в. — начало XX в.). Училище было построено в 1840 году и является памятником градостроительства и архитектуры.

Другое историческое здание находится в селе Икково Чебоксарского района: это здание школы, открытой Иванов Яковлевым (конец XIX в.). Образовательное учреждение было открыто в 1902 году.

В случае принятия решения данные здания получат статус объектов культурного наследия регионального значения.

Отметим, что в границах территории объекта культурного наследия запрещается строительство, установка временных объектов обслуживания, использование территории под производственные, складские объекты и гаражи.