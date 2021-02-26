Фукусима , Япония, , 06:57 — REGNUM Сумма в размере не менее 440,1 млрд иен (почти $4,2 млрд) потребуется для полной утилизации радиоактивных почв, травы, деревьев и других отходов из зоны дезактивации вокруг японской АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году после цунами произошла авария. Об этом 26 февраля передает национальное общественное телевидение Японии.

Такую оценку приводит группа специалистов из Общества исследования проблем дезактивации окружающей среды. Общее количество срезанной почвы и растений составляет 14 млн куб. м.

В настоящее время указанные отходы хранятся в пластиковых мешках под открытым небом. Они должны быть полностью утилизированы к 2045 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля произошло крупное землетрясение, из-за которого на АЭС «Фукусима-1» на 20 см сместились 53 цистерны с очищенной от радиоактивных частиц водой. При этом утечек воды из них не произошло.

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