Улан-Удэ, , 07:00 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 528. Об этом утром 26 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 17 695 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 711 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 738 больных. На амбулаторном лечении находятся 909 человек, наблюдается 106 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 31 170 (+152) человек.

В реанимации остаются 80 пациентов в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 40 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (23 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 67,6% — из 1091 перепрофилированной койки занято 738.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом.

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