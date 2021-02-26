Чебоксары, , 06:48 — REGNUM В Чувашии 27 — 28 февраля впервые состоятся соревнования по ездовому спорту. Они пройдут в чебоксарском Заволжье, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве спорта.

В Чувашии пройдут чемпионат и первенство региона. На снежные трассы выйдут спортсмены от 12 лет и старше вместе со своими четвероногими питомцами. Определены две дистанции — 3,3 тыс. и 5,5 тыс. метров.

За два дня будут разыграны награды в нескольких дисциплинах в зависимости от количества собак в упряжке. Наибольшее допустимое число собак в упряжке — шесть. Погонщики будут выступать на лыжах и на нартах.

Все заезды будут личными. По итогам соревнований состоится отбор кандидатов для участия в межрегиональных, всероссийских и международных стартах по ездовому спорту.