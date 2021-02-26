Петропавловск-Камчатский, , 06:45 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении командира боевой части 5 войсковой части 9862 капитана 3 ранга Сергея Алексеева. Его обвиняют в убийстве своей бывшей жены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главного военного СУ СКР.

Читайте также: В Приморье рецидивист спрятал труп на балконе

Выяснилось, что военнослужащий в августе 2018 года в ходе ссоры с бывшей супругой ударил её брусом по голове. Женщина скончалась на месте. Офицер закопал её тело в лесу, а через несколько месяцев заявил об исчезновении бывшей жены.

Уголовное дело направлено в 35 гарнизонный военный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске Приморского края мужчина убил знакомого, спрятал его труп, а сам остался жить в квартире покойного.