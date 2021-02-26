Челябинск, , 06:42 — REGNUM В школах Челябинска 26 февраля отменены занятия для учеников первых-девятых классов. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба.

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Решение принял горком по делам образования. На этот шаг чиновников снова сподвигли морозы. В школы могут не идти ученики обеих смен. При этом для тех, кто обучается в десятых и одиннадцатых классах, занятия проводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля школы Челябинской области обучали детей в дистанционном режиме. А 24 февраля во многих школах занятия были отменены. Причиной стали мороз и метель.