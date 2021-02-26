Буэнос-Айрес, , 06:58 — REGNUM В Аргентину 25 февраля прибыл самолёт с первой партией вакцины от COVID-19 в количестве 904 тысячи доз от китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Аргентины.

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Самолёт с вакцинами в аэропорту встречали председатель правительства Сантьяго Кафьеро и министр здравоохранения Карла Виссотти.

Напомним, что Минздрав Аргентины ранее выдал разрешение на экстренное использование в стране вакцины Sinopharm. Всего Аргентина закупила один млн доз этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава минздрава Аргентины Карла Виццотти вступила в должность после ухода бывшего руководителя ведомства из-за скандала с вакцинацией против коронавирусной инфекции.

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