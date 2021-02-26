Ульяновск, , 06:39 — REGNUM В Ульяновской области сохраняются неблагоприятные погодные явления. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ульяновского центра по гидрометеорологии.

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По данным ведомства, днём 26 февраля по области местами ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности:

Спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, по возможности находиться в помещениях и взять под особый контроль детей.

В Ульяновске в связи со снегопадами на улицах города будет работать до 90 единиц специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна. Ранее в регионе были сильные морозы, доходящие до — 37 градусов, в связи с чем отменялись уроки в школах.