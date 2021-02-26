Москва, , 06:37 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 777 запросил вынужденную посадку в Москве, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что ранее самолет вылетел рейсом из Гонконга. По предварительным данным, экстренную посадку запросил экипаж воздушного судна из-за проблем с двигателем. Других подробностей произошедшего пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская авиакорпорация Boeing призвала приостановить эксплуатацию лайнеров модели 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000−112 после ряда инцидентов в США. В частности, у одного из самолетов во время выполнения рейса разрушился один из двигателей и обломки упали на жилой район в Колорадо.

Также один из самолетов Boeing 777 23 февраля экстренно приземлился в американском Солт-Лейк Сити из-за неполадок с двигателями. Сейчас в США начали проверять все авиалайнеры этой модели с двигателем Pratt & Whitney 4000−112.

Читайте ранее в этом сюжете: Boeing просит приостановить полеты лайнеров 777 из-за инцидента в Колорадо