Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Несколько человек могли стать жертвами атаки военно-воздушных сил США по объектам проиранского ополчения в Сирии. Об этом 25 февраля сообщает издание Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По его информации, у американских властей есть основания для такого предположения. Инцидент произошел у границы Сирии с Ираком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон подтвердил, что ВВС США атаковали инфраструктуру проиранских вооруженных групп в Сирии. Американским военным удалось нанести ущерб группировкам «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада». Авиаудар стал ответом на серию атак на объекты США в Ираке.

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