Чебоксары, , 06:32 — REGNUM В Чувашии за трое суток из-за сильных морозов в больницы с симптомами обморожения обратились более 20 человек, в том числе дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

В период аномальных морозов, 21 — 23 февраля, в службу скорой помощи обратились 24 человека. В первый день праздничных выходных в больницу привели 11-летнего мальчика, который отморозил кисти, пока шёл по улице без варежек. В тот же день 12-летний школьник отморозил щиколотки, так как вышел гулять в коротких джинсах.

Больше всего обращений в скорую помощь поступило 23 февраля. Симптомы обморожения были у 14 человек, большинство из них были обнаружены в снегу в состоянии алкогольного опьянения. Их удалось спасти благодаря неравнодушным прохожим и оперативной помощи врачей.

Врачи напоминают, что первая помощь при обморожении — медленное согревание и горячее питье.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашию накрыли аномальные морозы из-за, а арктического антициклона: 22 — 24 февраля морозы по ночам достигали до — 35 градусов, днём поднималось до — 24-градусной отметки. По предварительным данным, 26 февраля резко потеплеет, прогнозируется оттепель и мокрый снег. Тёплая погода сохранится в 27 — 28 февраля.