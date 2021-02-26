Челябинск, , 06:31 — REGNUM В Челябинске одна из фирм города не заплатила в бюджет более 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что преступление было совершено в 2019 году. Якобы предприятие предоставило в налоговый орган ложные данные, которые позволили получить вычет по НДС.

Сейчас идут следственные действия. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, также будут приняты меры к погашению задолженности.