Владивосток, , 06:31 — REGNUM Сотрудники российского посольства в Пхеньяне, покинувшие КНДР на самодельной дрезине, вылетели авиарейсом из Владивостока в Москву, сообщает пресс-служба МИД России.

«На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России рассказал о нелегком пути российских дипломатов из КНДР на Родину. Из-за того, что Северная Корея закрыла границы, сотрудникам диппредставительства вместе с семьями пришлось часть пути до российской границы преодолеть на самодельной дрезине. Уже в Приморском крае их встретили и отвезли в аэропорт Владивостока.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские дипломаты уехали из КНДР на самодельной дрезине