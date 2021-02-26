Сан-Хосе, , 07:01 — REGNUM Правительство Коста-Рики продлило ограничения на въезд в страну для иностранцев, введённые ранее из-за угрозы распространения COVID-19, до 1 апреля. Об этом 25 февраля сообщает агентство Prensa Latina.

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До указанной даты въезд в республику по суше разрешён только для граждан Коста-Рики и иностранцев, имеющих в этой стране вид на жительство. Отмечается, что, в зависимости от эпидемиологической ситуации, ограничения могут быть продлены и после указанного срока.

По официальным данным, потери Коста-Рики в туристической сфере из-за пандемии коронавируса составили не менее $3 млрд.

Напомним, что массовая вакцинация граждан Коста-Рики от COVID-19 началась в декабре препаратом Pfizer/BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, Коста-Рика 16 февраля получила 79 560 доз вакцины против SARS-CoV-2 в связи с возобновлением поставок этого препарата от Pfizer/BioNTech.

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