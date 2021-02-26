Скопье, , 06:58 — REGNUM Свыше 111 граждан Северной Македонии подали заявку на вакцинацию от коронавируса: 67 700 человек подали заявку в электронном формате, еще 43 789 человек подали заявку через семейного врача.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в настоящее время вакцинация ведется в ограниченных масштабах: по данным на 25 февраля, вакцинированы 1677 медицинских работников.

Вакцинация врачей и медицинских сестер началась 17 февраля, после прибытия в Северную Македонию 3700 доз вакцины от коронавируса Pfizer, предоставленных Сербией.

200 тысяч доз вакцины прибудут в страну из Китая в ближайшее время, в настоящее время ведется подготовка к закупке еще ста тысяч доз вакцины «Спутник V'' у России.