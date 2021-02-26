Абакан, , 06:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили восемь носителей коронавируса, выздоровели 18 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 21 256 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 20 023 человека.

Амбулаторное лечение проходят 612 человек, стационарное — 175. В тяжёлом состоянии находятся 38 пациентов, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Хакасии было выявлено десять носителей коронавируса, выздоровел 51 человек.

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