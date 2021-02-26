Южно-Сахалинск, , 06:21 — REGNUM На Сахалине в больнице Корсакова в инфекционном отделении прокуратурой выявлены нарушения, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Нарушения подтвердились в ходе повторной проверки, которую прокуратура провела совместно с местным Роспотребнадзором и Росздравнадзором.

Ране надзорный орган выявил в инфекционном отделении больницы многочисленные нарушения, среди которых ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций, конструктивных элементов здания, несоблюдение противопожарных требований. Прокуратура по данным фактам выносила представление руководству больницы и министерства здравоохранения. Более того, в январе 2021 года прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы обязать руководство больницы привести в порядок инфекционное отделение, а областные власти — профинансировать эти работы.

«В результате контрольной проверки с выходом в медицинское учреждение установлено, что до настоящего времени в инфекционном отделении ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ» медицинская помощь пациентам оказывается в условиях, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья граждан при оказании медицинских услуг», — уточнили в прокуратуре.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Бурятии отправит специальную комиссию во главе с заместителем министра Натальей Логиной в Джидинский район для проверки работы местной больницы. Ранее с жалобами на некачественную работу врачей пожаловались жители районного центра, передавал телеканал «Ариг Ус».