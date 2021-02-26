Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Двустороннее сотрудничество в вопросе отношений с Россией, Китаем и Ираном договорились активизировать и укрепить в ходе телефонных переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Об этом 25 февраля сообщил руководитель пресс-службы американского госдепа Нед Прайс на своей странице в Twitter.

Кроме того, стороны планируют усилить взаимодействие и по другим основным глобальным вопросам для «поддержания трансатлантического единства и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании коллективный подход к ряду вопросов, включая политику в отношении России, Китая, Ирана и Мьянмы.

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