Ульяновск, , 06:18 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения резко снизилось. Это следует из данных регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на вечер 25 февраля, в Ульяновской области за последние сутки официально выявлено 109 носителей новой коронавирусной инфекцией. Напомним, за последнюю неделю в регионе подтверждалось не менее 120 случаев заражения коронавирусом ежесуточно.

Всего с начала пандемии официально выявлен 47 491 случай заражения SARS-CoV-2. Также за сутки умерли два пациента с коронавирусом.

Отметим, что в Ульяновской области подписано соглашение по организации кабинетов восстановительного лечения для пациентов, переболевших COVID-19.

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