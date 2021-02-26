Скопье, , 06:59 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 25 февраля сообщил о том, что правительство выдало ему авторизацию на закупку 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, решение о закупке российской вакцины политик объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки на фоне бурного распространения нового штамма коронавируса, на который приходится уже две трети всех случаев заражения.

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Тем не менее, глава македонского минздрава подчеркнул, что рост числа больных, нуждающихся в амбулаторном лечении, не создает угрозы перегрузки больничных площадей.

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