Гонконг, Китай, , 06:11 — REGNUM В Гонконге 26 февраля стартовала программа массовой вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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По её данным, в систему онлайн-бронирования на вакцинацию, запущенную с 23 февраля, уже записалось более 70 тысяч человек, в результате чего сформировалась очередь на две недели вперёд. В настоящий момент запись на вакцинацию временно приостановлена.

Первыми привиться от COVID-19 в Гонконге смогут пенсионеры, медицинские работники, сотрудники транспортных, иммиграционных и других служб.

В настоящее время для вакцинации доступен только препарат CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech. В Гонконг первая его партия объёмом один млн доз поступила из Пекина 19 февраля. 22 февраля им были вакцинированы глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены её администрации.

Всего в Гонконг запланирована поставка по 7,5 млн доз вакцин от компаний Sinovac Biotech, AstraZeneca и BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге правительственные эксперты рекомендовали администрации одобрить применение для вакцинации от COVID-19 китайского препарата Sinovac.

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