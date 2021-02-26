Кемерово, 26 февраля, 2021, 06:04 — ИА Регнум. К ООО «Угольная компания Анжерская-Южная» поступил многомиллионный иск. Арбитраж Кемеровской области пока не принял его к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Истцом в деле выступает ООО «Кузбасстроймонтаж». Претензии поступили в суд 25 февраля 2021 года. Сумма исковых требований составляет 10 190 997,6 рубля. Одновременно с этим заявитель подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Угольная компания Анжерская-Южная» учреждено в июне 2015 года для добычи и обогащения угля, антрацита. Уставный капитал фирмы превышает 1,12 млрд рублей. Гендиректор — Александр Чертыл. Владельцы долей — Геннадий Айвазян (61,02%), Муртаз Гочелашвили — 20%, Максим Нахшунов — 11,16% и Елена Дробина — 7,8%. Доли заложены в Сбербанке.

Среднесписочная численность работников компании превышает 500 человек. Фирма зарегистрирована в посёлке Арсентьевка.

В ЕГРЮЛ отмечается, что в компании имеется корпоративный договор, которым предусмотрены «ограничения и условия отчуждения долей». Сведения внесены 24 декабря 2020 года.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что в 2018 году эта угольная компания выкупила имущество обанкротившейся шахты.