Токио, , 05:56 — REGNUM Японская автомобильная компания Toyota отложила запуск завода в Мьянме из-за военного переворота в стране, сообщает агентство Kyodo.

Изначально запуск предприятия был намечен на 27 февраля, однако военный переворот и уличные беспорядки, продолжающиеся в Мьянме с начала февраля, вынудили руководство компании перенести сроки. Точные даты руководство Toyota пока не называет.

При этом с 4 февраля на территории Мьянмы возобновилась работа двух заводов другой японской автомобильной компании Suzuki. На продукцию этой корпорации приходится около 60% новых автомобилей в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля правительство Японии не исключило прекращение финансовой помощи Мьянме из-за произошедшего в стране государственного переворота. Окончательного решения японские власти еще не приняли, однако вопрос о приостановке госпрограммы по экономической помощи уже рассматривается.

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