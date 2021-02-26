Ниамей, , 05:52 — REGNUM Не менее двух человек погибли в ходе уличных беспорядков в Нигере, заявил глава МВД страны Алькаше Альхада на пресс-конференции.

Уличные беспорядки в Нигере вспыхнули 25 февраля после объявления результатов второго тура президентских выборов. Избирком страны признал победителем кандидата от нигерской партии за демократию и социализм Мохамеда Базума.

После объявления результатов сторонники оппозиции начали выводить людей на улицы. Начались беспорядки, протестующие возводили баррикады в городах. В результате погромов погибли два человека, включая сотрудника национальной гвардии Нигера. Также были арестованы 468 протестующих.