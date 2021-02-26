Скопье, , 05:51 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Северной Македонии 24 февраля опубликовал недельный отчет об эпидемиологической ситуации, который показал, что, по сравнению с прошедшей неделей, смертность среди пациентов с COVID-19 возросла на 62,8%, то есть более, чем в полтора раза. За прошедшую неделю скончались 70 человек.

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При этом при уменьшении количества тестов на 2,8% число выявляемых случаев заражения возросло на 3,9%, что не может не внушать опасений.

Возросло и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. На момент публикации отчета их было 661, что на 4,9% больше, чем неделей ранее. За неделю в Северной Македонии было выявлено 2320 носителей коронавируса, при этом 1760 человек выздоровели. По данным за 25 февраля, в стране всего выявлено 101 214 носителей коронавируса.

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