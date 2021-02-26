Приштина, , 05:41 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 25 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 2643 образцов в крае выявили 437 носителей коронавируса. Ещё 255 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 67 906 случаев заражения коронавирусом. 59 174 пациента уже здоровы. 1587 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение проходят 7 145 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани21 декабря 2020 г. заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час. В настоящее время в «красной зоне» находятся лишь два муниципалитета (из 30).

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