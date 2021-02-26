Якутск, , 06:06 — REGNUM Власти Якутии выделят городской мэрии 100 млн рублей на установку уличного освещения и новых теплых остановок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Уличное освещение и тёплые остановки — одни из самых часто встречающихся вопросов в обращениях жителей города.

«Мы займёмся вопросами расширения сети тёплых остановок и установки опор для уличного освещения, поскольку Якутск сегодня освещен лишь на 64%. Это два вопроса, которые обозначены в большинстве обращений граждан», — сказал и. о. мэра Якутска Евгений Григорьев на встрече с главой республики Айсеном Николаевым.

Благодаря выделяемым средствам в бюджете администрации высвободятся деньги на работу с безнадзорными животными, вывоз снега.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнение энергосервисного контракта в Ярославле начнётся в ближайшее время.