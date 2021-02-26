Порт-Морсби, , 05:37 — REGNUM Первый премьер-министр и основатель Папуа — Новой Гвинеи Майкл Сомаре ушел из жизни на 85-м году жизни, передает телеканал EM TV.

Сообщается, что Сомаре скончался в больнице города Порт-Морсби в результате продолжительной болезни. По данным его семьи, политик страдал от рака поджелудочной железы.

Майкл Сомаре возглавил правительство Папуа — Новой Гвинеи после обретения страной независимости в 1975 году. Он пробыл на этой должности суммарно около 17 лет. Об уходе из политики Сомаре заявил в 2017 году.