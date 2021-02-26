Москва, 26 февраля, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который входит в дивизион госкорпорации «Роскосмос», получил многомиллионный иск. Претензии поступили в арбитраж Москвы и будут рассмотрены в мае 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» из концерна «Алмаз-Антей» поступил в суд в середине февраля 2021 года. Дело приняла к производству судья Киселева.

В споре речь идёт «о взыскании долга по оплате за выполненные работы в размере 75 380 612 рублей 50 копеек, неустойки за просрочку оплаты долга за период с 22.02.2020 года по 31.12.2020 года в размере 3 353 180 рублей 91 копейки, неустойки за просрочку оплаты долга с 01.01.2021 по дату фактической оплаты». Дело начнут рассматривать 12 мая 2021 года.

Общая сумма иска — 78 733 793,41 рубля.

Напомним, АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» ранее работало в статусе ФГУП. В январе 2020 года произошла смена организационно-правовой формы. Компания занимается разработкой и внедрением систем, средств связи и информатизации.