Скопье, , 05:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 25 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2972 человек в стране выявили 582 носителей коронавируса. Еще 374 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 101 214 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3111 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 13 — за последние сутки. 90 685 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 7418 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней смогут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну 200 тысяч доз вакцины из Китая.

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