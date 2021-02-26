Гонконг, Китай, , 05:30 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже при открытии 26 февраля показали снижение котировок акций, следующих за спадом на американском фондовом рынке. По данным площадки, индекс Hang Seng упал на 662 пункта (2,2%), до значения 29 412.

В частности, акции золотодобывающего предприятия Zijin Mining подешевели на 7%, а крупнейшего китайского экспортёра трикотажных изделий холдинга Shenzhou International Group — на 10%.

Также на 5,13% подешевели акции котирующейся в Гонконге российской компании «Русал».

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 25 февраля понизились из-за желания инвесторов «немного притормозить» на фоне завышенных ожиданий роста экономики.

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