Владивосток, , 05:34 — REGNUM В банковской системе Приморья в 2020 году выявлено 215 фальшивок — на 9% меньше, чем в 2019-м. Большая часть, 187, выявленных подделок — пятитысячные банкноты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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В конце года из 54 обнаруженных банками подделок, 52 имели номинал 5000 рублей. Также в банковской системе региона было обнаружено 23 фальшивых банкноты номиналом 1000 рублей.

«Банкноты номиналом 2000 рублей из-за сложности их воспроизведения подделывают редко. За год в банковском секторе Приморья встретилось всего три таких банкноты, нужно быть особенно внимательными», — предупредил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Выявлялись в банковской системе Приморья и поддельные мелкие купюры, а также банкноты иностранных государств, причём среди «иностранок» преобладали стодолларовые банкноты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре задержаны участники организованной группы по сбыту фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей.